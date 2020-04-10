شكرا لقرائتكم خبر عن المتلاعبون بالأسعار فى قبضة «الداخلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية عن جهودها في متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق خلال 24 ساعة، وضبطت 923 قضية تموينية على مستوى الجمهورية منها 119 قضية احتكار سلع ومستلزمات طبية وإغلاق 226 محلا ومطعما ومركزا تجاريا و13 «سنترا تعليميا».

وقالت «الداخلية»، في بيان، إنه في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحال العامة، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 923 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 119 قضية في مجال حتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، و226 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 13 مكان نشاط تعليمى وتجمعات طلابية ومراكز للدروس الخاصة.

كما ضبطت مخزنا بداخله كميات كبيرة من المستلزمات الطبية، في الجيزة، عقب ان أكدت تحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث الجيزة قيام حاصل على بكالوريوس تجارة باستئجار شقة بالحوامدية واتخاذها مكاناً لتخزين المستلزمات الطبية تمهيداً لطرحها بالأسواق وبيعها بأسعار تفوق سعرها الأصلى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة مستغلاً الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة، أسفرت عن ضبط المتهم وبتفتيشها أمكن ضبط مليون و100 الف سرنجة و11 ألف قفاز طبى و150 كمامة و3 آلاف و700 جهاز قسطرة بول، و153 جهاز تنفس صناعى منزلى و4 آلاف ماسك بخرة لأجهزة التنفس و10 آلاف وصلة وريد، و5 أطنان قطن طبى.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته وتخزينه للمضبوطات بقصد طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفى السياق نفسه، أحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب كميات من الأقمشة المستخدمة في تصنيع الكمامات عبر ميناء القاهرة الجوى، بعد أن أكدت معلومات وتحريات شرطة ميناء القاهرة الجوى اعتزام «مسؤولى إحدى الشركات التجارية» تهريب كمية من الأقمشة المُستخدمة لتصنيع الكمامات للخارج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مندوب الشركة أثناء قيامه بإنهاء الإجراءات اللازمة لبوليصة شحن عبارة 2 طرد بوزن 34 كيلوجرام «مناديل قماش» لصالح الشركة عبر إحدى شركات الشحن الجوى، والمرسلة إلى أحد الأشخاص بإحدى الدول الأجنبية، تم تشكيل لجنة لجرد مشمول بوليصة الشحن، أسفرت أعمالها عن ضبط كميات من الأقمشة المستخدمة في تصنيع الكمامات الطبية الواقية من العدوى، وتولت النيابة التحقيق.

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وفى القاهرة تم ضبط مسؤول بمصنع كمامات في الخليفة، و4 عاملين، لاتهامهم بتصنيع الكمامات الطبية داخل مصنع دون ترخيص من الجهات المختصة مُستخدمين خامات مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع على 30 ألف قطعة قماش مجهزة لتصنيع الكمامات الطبية وتوب قماش كبير الحجم «خامات تصنيع الكمامات الطبية» و50 كرتونة خاصة بالكمامات معدة للتعبئة.