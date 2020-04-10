شكرا لقرائتكم خبر عن نقل المستلزمات الطبية.. ودعم مكفوفي الصعيد برسائل «برايل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار دعم جهود الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع شركة ابن سينا فارما، الشركة الرائدة في مجال توزيع الأدوية، من أجل مكافحة فيروس كورونا في جميع أنحاء الجمهورية ونشر ما يقرب من ٥٠٠ ألف رسالة توعية لقطاع الصيادلة.

وسيتم توفير وسائل النقل المتخصصة في نقل المستلزمات والأدوية الطبية لجميع أنحاء الجمهورية والمناطق النائية من خلال أسطول شاحناتها المكون من ٧٥٠ شاحنة تجارية لدعم وزارة الصحة، فيما يستجد من احتياجات لمواجهة الأزمة العالمية الحالية، وكذلك فتح قنوات اتصال مباشرة مع منتجى ومستوردى الدواء في السوق المصرية لتوصيل أي رسائل خاصة بإدارة ومواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقال عمر عبدالجواد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة ابن سينا فارما: «لدينا التزام أخلاقى تجاه المجتمع، ونؤمن بأهمية توفير الأدوية للمرضى، وفى أوقات الأزمات، لابد من التكاتف، ولا تتوقف أوجه التعاون خلال أزمة فيروس كورونا على ضمان توفير الأدوية فحسب، لكننا كذلك من خلال قاعدة بيانات ابن سينا فارما، والتى تضم أكثر من 42 ألف عميل من الصيدليات والمستشفيات العامة والخاصة والوحدات الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، سنوفر قنوات اتصال مباشرة معهم عن طريق إرسال مواد دعائية وإرشادية من خلال الرسائل النصية أو الرسائل الإلكترونية، تحت رعاية وبالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف توصيلها لقطاع الصيادلة، واستخدام شبكة شركاء العمل ومنصات التواصل الاجتماعى الخاصة بالشركة في نقل ونشر الرسائل الإرشادية والتوعوية الخاصة بالأزمة العالمية الحالية، كما أننا من خلال مركز رؤية التعليمى في قنا لخدمة متحدى الإعاقة البصرية، سنقوم بتحويل المواد الإرشادية للوقاية