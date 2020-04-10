شكرا لقرائتكم خبر عن اتباع الإجراءات الاحترازية مع «متوفى كورونا» ضرورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«دفن المتوفى بفيروس كورونا»، موضوع أثار جدلا خلال الفترة الماضية خاصة بعد واقعة رفض أهالى قرية بمحافظة البحيرة دفن متوفى بالفيروس في مقابرها خوفا من العدوى، ومن قبلها واقعة نقل جثمان متوفى بالفيروس في بورسعيد على سيارة نقل بعض رفض العديد من الأشخاص نقله أو التعامل معه، وهو ما خلق تعاطفا كبيرا مع المتوفين بفيروس كورونا، فكيف يمكن التعامل مع جثمان المتوفى، وهل يكون ناقلا للعدوى، وما هي الإجراءات المتبعة في التعامل مع نقل وتكفين ودفن هذا الجثمان تقديرا لحرمة الموتى؟.

تقول الدكتورة هالة بدوى، أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة واستشارى مكافحة العدوى، بمعهد تيودور بلهارس، «إن جثمان المتوفى بفيروس كورونا، مجرد سطح قد يحتفظ بالفيروس، وشأنه شأن أي مكان ملوث بالفيروس، وبالتالى هناك احتمالية كبرى لانتقاله ما لم تتخذ الإجراءات الوقائية، وأضافت: «من يقوم بعملية تغسيل المتوفى، يجب عليه أيضا اتباع كل الإجراءات الوقائية وارتداء الملابس الوقائية كاملة وإزالة كل السوائل أو الإفرازات من الجثمان، ثم يقوم بلفه داخل كيس ويضع عليه لافتة تؤكد أنه متوفى بفيروس كورونا، وذلك استعدادا لنقله إلى المقابر للدفن».

وأوضحت، أنه عند نقل الجثمان إلى المقابر يتم وضعه داخل صندوق سهل تنظيفه وتطهيره ويفضل أن يكون صندوقا من البلاستيك، وليس الخشب لسهولة تنظيفه وتعقيمه، وخلال مرحلة النقل يجب ألا يحدث اتصال مباشر مع جثمان المتوفى. وفيما يتعلق بـ«التُربى» أو من يقوم بوضع الجثمان داخل المقبرة، قالت إنه يجب أن يأخذ أيضا كافة الاحتياطات ويضع القناع ذا الرقبة الطويلة على وجهه، وبعد الانتهاء من الدفن يقوم بتطهير الأيدى.