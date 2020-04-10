شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لحقوق الإنسان» يطالب بمعاملة ضحايا كورونا بالمجال الطبي كالشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش المجلس القومى لحقوق الإنسان في اجتماعه الشهرى، ولأول مرة عبر الفيديو، الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد بدءاً من حظر التجمعات بكل أشكالها، والتوعية الواجبة، إلى توفير وسائل الوقاية من الوباء، وفحص المعرضين للإصابة، وتخصيص المستشفيات والمراكز الطبية لعلاج المصابين وتعزيز استعداداته لأي توسع في انتشار الوباء من خلال المستشفيات العسكرية .

وأعرب المجلس عن تقديره للخطوات التي بدأتها الدولة وتداول عدد من المقترحات لتعزيزها ممثلة في معاملة ضحايا العاملين في المجال الطبى أثناء العمل في مكافحة الفيروس أو بسببه معاملة الشهداء.

وطالب المجلس بالتوسع في استراتيجية الإفراج الصحى عن المحتجزين خاصة بالنسبة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، وتعزيز ميزانية الصحة والتوسع في إجراء الفحوصات لإكتشاف الحالات التي لا تظهر أعراضها مبكراً حيث لازالت النسبة المتحققة غير كافية .

وأكد المجلس أنه ومع تفهم المبررات التي تدعو إلى حظر الزيارات للسجون ويتعين توخى بدائل لجميع الأسر للاطمئنان على ذويهم مثل الاتصال الهاتفي، وإدخال إحتياجات السجناء من الموارد المالية في حدود ما تسمح به اللوائح، قرر المجلس تشكيل وحدة عمل داخل المجلس لتلقى الشكاوى المتصلة بالأزمة وحلها مع الأجهزة المعنية بخصوصها .