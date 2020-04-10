السيطرة على حريق في شقة ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة، الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع بوحدة سكنية في منطقة بولاق الدكرور.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من شقة بالطابق الثالث في عقار بشارع الجامع.

دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء، وأمكن السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة​ دون إصابات.