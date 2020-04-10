شكرا لقرائتكم خبر عن برج القاهرة يواجه كورونا.. ويضئ بعبارة: "إحمى نفسك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاءت واجهة برج القاهرة برسالة تضامن موجّهة إلى شعوب العالم ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى رسائل التوعية للمواطنين في محافظات مصر لمواجهة هذا الفيروس من خلال عدم النزول من المنزل.

وظهر برج القاهرة في وسط العاصمة، محافظا على شكله الممتد 187 مترا، بينما عكست رسالة عليه رسائل "إحمى نفسك" بالإضاءة التي ترمز إل حماية المواطنين من هذا الفيروس القاتل.

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