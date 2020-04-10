وزارة الزراعة البرازيلية: 42 مصنع لحوم نالت موافقة مصرية للتصدير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الزراعة البرازيلية اليوم الخميس إن مصر أذنت لاثنين وأربعين مصنع لحوم بالتصدير إليها، بما فى ذلك 27 مصنعا للدجاج و15 مصنعا للحم الأبقار. أضافت الوزارة أن الصين حدثت قائمة لباعة منتجات الأسماك البرازيليين المرخص لهم ليصبح العدد الإجمالى 108، فى خطوة هى الأولى من نوعها منذ 2015. ووافقت إندونيسيا على حصة استيراد إضافية قدرها 20 ألف طن من لحم الأبقار البرازيلى، بحسب بيان الوزارة.

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