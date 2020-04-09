محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء، اليوم الخميس، في مركز الحوامدية جنوب الجيزة. تلقى العميد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية إشارة من شرطة النجدة بمصرع شاب داخل منزله بقرية الشيخ عتمان. Advertisements وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة تحت إشراف العقيد أحمد نجم مفتش قطاع جنوب الجيزة، وعُثر على جثة إبراهيم خضر 35 سنة. المعاينة والتحريات الأولية كشفت أنه أثناء توصيل الشاب الثلاثيني سلك "لمبة" تعرض للصعق نتيجة حدوث ماس كهربائي. تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "لمبة" تنهي حياة شاب صعقا بالكهرباء في الحوامدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.