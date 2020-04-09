فيديو يقود الشرطة لـ 4 أشخاص خرقوا حظر التجوال في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو يرصد خرق بعض الأشخاص لحظر التجوال بمحافظة أسيوط. البداية تعود إلى تداول مستخدمي موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مقطع فيديو تضمن تواجد بعض الأشخاص بالطريق العام بمركز أبنوبأثناء فترة حظر التجول. تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص، مقيمين ببندر أبنوب) وبحوزة أحدهم الهاتف المحمول المستخدم فى تصوير الفيديو، ودراجة نارية. أقر المتهمون بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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