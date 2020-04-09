شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تعلن ضبط أبطال «فيديو حظر التجول» في أبنوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي واقعة تصوير وجودهم على الطريق العام بدائرة مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط أثناء فترة حظر التجول. وبحسب بيان وزارة الداخلية، الصادر مساء الخميس، يأتي ذلك بعد أن تداول المقطع على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ويظهر 4 أشخاص، وتبين أنهم مقيمون ببندر أبنوب، وتم ضبطته وبحوزة أحدهم الهاتف المحمول المستخدم في تصوير الفيديو، ودراجة نارية، وأقروا بارتكابهم الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 1,560

تعافي 305

وفيات 103

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