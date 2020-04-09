شكرا لقرائتكم خبر عن مش أول مرة.. فريضة الحج تعطلت 40 مرة على مر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بوتيرة متسارعة يفرض وباء كورونا سطوته على المواطنين والحكومات حول العالم Advertisements ما دفع وسائل إعلامية لتداول أنباء غير مؤكدة حول إلغاء موسم الحج 2020 وفى الفيديو التالى نستعرض بالتواريخ عدد المرات التي تعطلت فيها شعائر فريضة الحج وأبرز الأسباب.

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