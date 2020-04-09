شكرا لقرائتكم خبر عن «ابق في المنزل ومارس الرياضة».. حملة من «المصري اليوم» بالتعاون مع نجوم كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«ابق في المنزل.. كن نشيطًا ومارس الرياضة».. دعوة تطلقها «المصري اليوم»، بالتعاون ومشاركة عدد من النجوم الرياضة وكرة القدم والإعلاميين الرياضيين في مصر، من أجل الحفاظ على سلامة ووقاية المصريين من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على نشاطهم البدني والذهني.

شارك في الحملة نجوم كرم قدم سابقين، الكابتن رضا عبدالعال، والكابتن مجدي عبدالغني والكابتن إسماعيل يوسف، والكابتن محمد فاروق، والكابتن ضياء السيد، والكابتن خالد الغندور، والكابتن أحمد ناجي، والكابتن طارق يحيى، والكابتن أمير عزمي مجاهد، والكابتن أسامة عبدالكريم، بالإضافة إلى عدد من نجوم الكرة الحاليين والإعلاميين الرياضيين.