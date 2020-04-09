شكرا لقرائتكم خبر عن «ملتقي الحوار» يطالب بحماية مرضى الفشل الكلوي والأورام من الإصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بالجهود التي بذلها القطاع ‏الطبى في مصر لحصار فيروس كورونا والحد من آثاره، وكذلك قرار الرئيس عبدالفتاح ‏السيسي للحكومة بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما ‏يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي ‏‏2،25 مليار جنيه.

وطالب ملتقى الحوار، في بيان، وزارة الصحة والحكومة المصرية بإتخاذ عدد من الاجراءات لضمان نجاح جهود مكافحة فيروس كورونا، ومن بين هذه الإجراءات إيلاء عناية خاصة لمرضى الفشل الكلوي، حيث يضطر المصابين به ‏للتردد ثلاث مرات أسبوعيا لإجراء غسيل الكلى، وهو ما يستلزم ‏وجودهم في المستشفى لساعات طويلة في اليوم، وهو ما يتوجب معه اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم من العدوى.

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كما طالب البيان الوزارة بالكشف عن إجراءات المتابعة لمرضى الأورام وأمراض ‏المناعة الذين يتعرضون لنفس المخاوف.‏ إلى جانب الكشف عن إجراءات مراجعة الوزارة للوحدات الصحية في مصر واتخاذها ‏لإجراءات هيكلتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة فيها، باعتبارها خط ‏الدفاع الأول في القرى النائية والأحياء الفقيرة لمكافحة المرض.‏

و‏طالبت المؤسسة باستمرار نهج المصارحة والمكاشفة في إعلان إصابات ‏الفيروس واستكمال عمليات البحث العلمى للمساعدة في الوصول بالتعاون ‏المشترك مع منظمة الصحة العالمية إلى سبل افضل للمعالجة حتى يصل ‏العلم إلى علاج فعال للفيروس، والالتزام التام بقواعد وتعليمات منظمة الصحة العالمية في التعامل مع ‏حالات الاصابة، ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت في بعض المستشفيات بسبب نقص ‏المستلزمات الطبية لحماية اطقم التمريض.‏

‏ودعا البيان إلى متابعة ومراقبة تنفيذ المستشفيات الموجودة في الأقاليم للكود المطبق في ‏حالات الوفاة والاتفاق على طريقة موحده لنقلها بشكل آمن إلى المقابر، وتوفير الحماية الكافية للأطقم الطبية خلال فترة عملهم داخل كافة ‏المستشفيات.‏