شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتقل فيروس كورونا من النبات للإنسان؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد فوزي، مدير حديقة الأورمان، حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الأزهار والنباتات، مؤكداً إن فيروس كورونا لا يصيب الزهور والنباتات، حيث أن النباتات لها أمراض فيروسية وبكتيرية خاصة بها.

وقال في تصريحات لبرنامج «صباح الورد»، على شاشة «تن»، أنه لا يمكن أن تنتقل أمراض من النباتات إلى الإنسان، موضحا أن هناك أطباء متخصصين في الحديقة مهتمين طيلة الوقت بالمرور على النباتات وعلاج أي أمراض تظهر عليها التي تختلف عن أي امراض آخرى.

وأضاف: «هناك فيروسات محددة تصيب النباتات والزهور، مختلفة تماماً عن تلك المنتشرة، وفي حال اكتشاف أي إصابة للنباتات بأي فيروس يتم علاجها فورا، ولكن إن لم يكن هناك علاج لهذا الفيروس يتم قطعه فورًاحتى لا يتسبب في إصابة باقي النباتات الأخرى» .