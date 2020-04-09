شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تجهيز استقبال مصابي كورونا.. جامعة بنها: أخطرنا الحكومة ببيانات المدن الجامعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، اليوم الخميس، إنه «تم إخطار وزارة التعليم العالي بكل التفاصيل والإمكانيات الخاصة بمدن جامعة بنها بشبرا وبنها وطوخ، في إطار خطة الوزارة والقيادة السياسية بتأهيل وتجهيز المدن لاستقبال مرضى فيروس كورونا حال الاحتياج إليها».
وأضاف «السعيد»، في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، أن الجامعة على أتم الاستعداد لأي تكليفات، مشيرا إلى أنه لم يتم إبلاغ الجامعة حتى هذه اللحظة بأي تكليف خاص بالمدن.
كانت وزارة التعليم العالي قد كشفت، في بيان صادر عنها، بأنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية سيتم تجهيز وتأهيل المدن الجامعية لاستقبال مرضي فيروس كورونا حال الاحتياج لهم والاطمئنان على اتباع كافة وسائل الوقاية للأطقم الطبية وكافة العاملين بالمستشفيات الجامعية.
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