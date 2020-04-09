شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتسلم غواصة جديدة من ألمانيا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تستلم القوات البحرية رسمياً، صباح الخميس، ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43) بميناء كيل بدولة ألمانيا. وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إن الغواصة هي الثالثة من أصل 4 غواصات تعاقدت عليها مصر عام 2014، وتعد أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة فى وقت قياسى، وفقاً لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا، مضيفا أنه تم تدشين الغواصة (s43) فى مايو 2019.

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