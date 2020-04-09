شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب في أوكرانيا يطالبون بالعودة إلى مصر بعد توقف الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أكثر من 1000 طالب مصرى يدرسون فى أوكرانيا بالعودة إلى مصر، بعد توقف الدراسة داخل الجامعات والمدارس الأوكرانية وفرض الحجر الصحى الكامل ومنع التجول وتوقف وسائل المواصلات، بسبب تفشى وباء كورونا. وأرسل الطلاب عددا من الاستغاثات للسفارة المصرية بأوكرانيا وطالبوا بالعودة منذ 20 مارس الماضى، ولكن لم يتلقوا ردا، وحاولوا الاتصال بالسفير المصرى وإرسال طلبات عبر البريد الإلكترونى للمساعدة فى العودة إلى مصر، أسوة بعودة العالقين فى بعض الدول، ولكنهم لم يتلقوا أى رد.

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طلاب مصريون خلال استغاثتهم فى فيديو انتشر على السوشيال ميديا

أحمد محمد عثمان، طالب بكلية الطب فى مدينة دنيبروا الأوكرانية، تواصلت معه «المصرى اليوم» هاتفيا، قال إن عدد الطلاب المصريين فى مدينة دنبيروا حوالى 200 طالب، والجميع يريد العودة إلى مصر، خاصة مع تفشى وباء الكورونا فى أوكرانيا وعدم قدرة النظام الصحى هناك على التصدى له، حسب ما قال ل(المصرى اليوم)، وأكد أن جميع الطلاب يسكنون فى السكن الجامعى بأعداد كبيرة ومن جنسيات مختلفة «عدد الحالات المصابة من الشعب الأوكرانى كل يوم فى زيادة، وإحنا خايفين جدا لأن إحنا ساكنين فى سكن الجامعة وعدد الطلبة فى السكن كبير جدا، إحنا كل اللى بنطلبه إننا نرجع بلدنا». وأضاف أنه يشعر بالخوف من الإصابة، خاصة بعد أن أغلقت الجامعات أبوابها، وعدم رد السفارة، وأكد أن الأولوية فى حالة الإصابة للمواطن الأوكرانى وليس للأجنبى، وخاصة أن أغلب الجامعات أوقفت الدراسة والبعض استمر بالدراسة أونلاين.

عدنان على، الطالب فى السنة الأخيرة بكلية الهندسة بمدينة ايفانوا فرانكوفسك، والمسؤول عن الطلاب المصريين بالمدينة، أكد أنه تواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج يوم 21 مارس الماضى، للمطالبة بعودة الطلاب المصريين، ومسؤولو الوزارة طالبوا بالتواصل مع السفارة وملء نموذج استغاثة لطلب العودة إلى مصر، وذلك يوم 24 مارس، ولم ترد السفارة على أى طلب تقدم به أى طالب. وقال «عدنان» إن الدراسة توقفت فى أغلب الجامعات، وخاطبت بعض الجامعات السفارة المصرية لتوفير أوراق إثبات قيد للطلاب، خاصة الطلاب فى المراحل النهائية، حتى تضمن لهم إمكانية العودة لأداء الامتحانات النهائية التى تأجلت لأجل غير مسمى، ولكن السفارة لم ترد عليهم أيضا.

طلاب مصريون خلال استغاثتهم فى فيديو انتشر على السوشيال ميديا

وأشار إلى أن الطلاب يتضامنون لتوفير احتياجاتهم الشخصية، خاصة فى المدن التى توقفت فيها البنوك ووسائل نقل الأموال من الخارج، وعدم قدرة البعض على التواصل مع ذويه فى مصر لتوفير الأموال اللازمة، بالإضافة إلى توقف المواصلات العامة بين المدن والحياة بشكل كامل فى جميع المدن الأوكرانية. يذكر أنه فى 23 مارس أصدرت السفارة المصرية فى كييف بيانا على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، فيه تضمين إخطار الجالية المصرية بأوكرانيا بأن مصر علقت الطيران كإجراء احترازى لمواجهة تفشى وباء كورونا، وطالبت الجالية المصرية بأوكرانيا بالالتزام بتعليمات السلامة والوقاية التى نصت عليها السلطات المحلية هناك، وترحب بالتواصل الدائم مع السفارة من قبل أبناء الجالية. ونشر العديد من الطلاب استغاثات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعى لمطالبة السلطات المصرية بإعادتهم إلى مصر، نظرا لتوقف الدراسة وتوقف كل وسائل الانتقال فى أوكرانيا، وأكدوا أنهم على أتم الاستعداد للعودة والالتزام بالتعليمات والخضوع للحجر الصحى، ولكن دون رد- على حد قولهم- من السفارة أو الجهات المعنية.