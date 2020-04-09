شكرا لقرائتكم خبر عن يدركون خطورة كورونا.. متحدث الحكومة يشيد بوعي المواطنين في القرى والنجوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه حتى الآن لا تشهد مستشفيات الحجر الصحي أي تكدس للمرضى على الإطلاق، موضحا أن الدولة خصصت 30 مستشفى للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

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أضاف «سعد» في اتصال هاتفى مع برنامج «التاسعة» عبر «القناة الأولى المصرية»، الأربعاء، أن تقليص ساعات الحظر يهدف لمنع تكدس المواطنين في وسائل النقل عقب الانتهاء من أعمالهم، ويعد من الحلول المبتكرة لتفادى الزحام.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المواطنين في القرى والنجوع أكثر وعيا بخطورة فيروس كورونا، ويتعاملون بكل جدية ومسؤولية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حال ظهور أية إصابات.

تابع: «أي قرية تخضع للعزل يتم توفير كافة السلع والخدمات لها حتى لا تتأثر حياة المواطنين»، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على الاستغلال الأمثل لكافة مواردها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.