شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تحدد المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعض المستندات التى يجب توافرها ليتمكن المواطن من التقديم بطلب توصيل التيار للمبانى العشوائية و المخالفة من خلال العداد الكودى، الخليج 365 يرصد لقرائه المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودى، وهى كالآتى:

1- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.

2- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها.

3- إيصال مياه أو تليفون أو غاز.

4- إيصال التقديم بقيمة 50 جنيها.

5- العداد الكودى لا يضمن أية حقوق قانونية للمخالفين ولا يعتبر سندا للملكية أو الحيازة ولا يعد سندا لتقنين الأوضاع.

6- يتم تحديد سعر العداد الكودى وفقا للموقع "قرية أو مدينة" والمساحة.

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وكان مجلس الوزراء وافق، على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتى تنص على أن يتم تركيب العداد الكودى مسبق الدفع لكافة المبانى والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائى بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودى.

كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودى بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانونى للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودى بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودى.

وأكدت القواعد أن تركيب العداد الكودى لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق فى هذا الشأن.