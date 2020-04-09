شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: أسعار مقايسات العدادات الكودية بالمبانى المخالفة لا تختلف عن العادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة للعدادت الكودية بالمبانى العشوائية والمخالفة، ستكون بنفس أسعار الشرائح العادية التى أعلنتها الوزارة فى يوليو الماضى ولا يوجد أى أختلاف فى الأسعار ولا طريقة شحن العداد الكودى مسبوق الدفع عن غيره.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن تلفة المقايسة الخاصة بتوصيل التيار للمبانى العشوائية و المخالفة لا تختلف عن تكلفة المقايسة للمبانى المرخصة، لافتاً إلى أن القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية و المخالفة تلاشت كافة العقبات التي كانت تواجه المواطنين في المراحل السابقة ، ومن أهمها السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم و تشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

وكان مجلس الوزراء وافق على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

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كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن.