شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف تستخدم ماكينات الصرف الآلى بطريقة آمنة لتجنب الإصابة بكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، بجهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الناظر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «وضع مصر أفضل من دول العالم كونها نفذت إجراءات استباقية، وهو ما لم تفعله الولايات المتحدة لذلك واجهت سيناريو سيئا».

وتابع: «الصين نجحت في السيطرة على فيروس كورونا بمدينة ووهان بالطرق العلمية عبر تطبيق عزل تام، بعكس ما فعلت الدول الأوروبية»، مشيرا إلى كورونا ينتقل عبر العطس والسعال وملامسة الأسطح التي يتواجد عليها الفيروس.

وأكد أهمية استخدام الكمامة والقفاز لمواجهة كورونا، قائلا: «مهم جدا في أماكن الاختلاط، وعلى سبيل المثال يجب استخدامهما حال استخدام ماكينة الصرف الآلي مع اصطحاب زجاجة كحول لتعقيم النقود، مع أهمية وضع كحول على القفاز والكمامة عند العودة للمنزل وتمزيقهما بالمقص».

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وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.

وقال بيان الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.