شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي يحذر من التباهي بالصدقات: «كده مش بيتعاملوا مع الله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من التباهى أو الرياء أو الحديث عن الصدقات التي يفعلها الإنسان، قائلا: «اوعى حد يستفزك ويقولك عملت ايه وتحكى له عن الصدقة اللى انت عملتها، كفاية كذب ونفاق. قرفنا من اللى بيتفاخروا باللى بيعملوه. دول كده مش بيتعاملوا مع الله».

أضاف «الجندى»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، الأربعاء: «هذا الزمان يحتاج إلى فعل الخير سرا، دون اعلان. هذا بالإضافة إلى الضميمة الدعاء والتصدق وصلاة قيام الليل، عبادة الله تكون بنفع الناس، ولو فعلت هذا سيكون لك النجاة والسلامة من العذاب الأليم».