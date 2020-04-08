وزير الرياضة: تحويل بعض مراكز الشباب لصرف المعاشات بالتنسيق مع الاتصالات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه جرى تحويل بعض مراكز الشباب إلى مراكز خدمية مجتمعية، وجرى تجهيز 8 أماكن من المدن الشبابية ومراكز التعليم المدني لاستقبال الحالات المصابة بكورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك تنسيقا مع وزارتي الاتصالات والتضامن لتجهيز عدد من مراكز الشباب لاستقبال المواطنين لصرف المرتب الشهري للموظفين والمعاشات.

وتابع صبحي، أن الوزارات تعمل بشكل متكامل في ضوء أزمة كورونا، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة تنسق مع وزارة الصحة في كل المجريات، وجرى التنسيق على أن تكون المدن الشبابية ومراكز التعليم بمثابة مستشفيات عزل، حيث يوجد 8 مدن شبابية ومراكز التعليم المدني جاهزة لاستقبال الحالات المصابة بكورونا.

وأكد أن أحد الاندية تبرع بأجهزة لمستشفى المنصورة، وهناك مبنى تابع للنادي في مدينة 6 أكتوبر أبدى رئيس النادي استعداده لاستقبال الحالات المصابة.

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