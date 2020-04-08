شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: تحويل بعض مراكز الشباب لصرف المعاشات بالتنسيق مع الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك تنسيقا مع وزارتي الاتصالات والتضامن لتجهيز عدد من مراكز الشباب لاستقبال المواطنين لصرف المرتب الشهري للموظفين والمعاشات.
وتابع صبحي، أن الوزارات تعمل بشكل متكامل في ضوء أزمة كورونا، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة تنسق مع وزارة الصحة في كل المجريات، وجرى التنسيق على أن تكون المدن الشبابية ومراكز التعليم بمثابة مستشفيات عزل، حيث يوجد 8 مدن شبابية ومراكز التعليم المدني جاهزة لاستقبال الحالات المصابة بكورونا.
وأكد أن أحد الاندية تبرع بأجهزة لمستشفى المنصورة، وهناك مبنى تابع للنادي في مدينة 6 أكتوبر أبدى رئيس النادي استعداده لاستقبال الحالات المصابة.
وأردف أنه تم التنسيق مع المدربين لوضع خطة لتأهيل الأبطال بشكل سليم للحفاظ على مستواهم بعد تأجيل الألمبياد لمدة عام.
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