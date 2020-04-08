شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: مصاب واحد بـ«كورونا» نقل العدوى إلى كل أبناء قرية المعتمدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن المرحلة الأولى في التعامل مع أزمة كورونا كانت بالوصول إلى 100 حالة إصابة، بينما المرحلة الثانية تبدأ بالوصول إلى 1000 حالة إصابة، وكنا نسعى لإطالة أمد البقاء في المرحلة الثانية.

أضاف «هيكل»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» على قناة «TEN»، الأربعاء، أن الوصول إلى 1000 حالة استغرق نحو 47 يوما، وهذا شيء جيد جدًا، ومنظمة الصحة العالمية أضافت بعض المؤشرات الجديدة، وهي نسبة الإصابة في الدولة بالنسبة لعدد السكان.

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أوضح أن نسبة الإصابة بكورونا في مصر بالنسبة لعدد السكان تبلغ 10-11 في المليون، منوهًا بأن الوضع تحت السيطرة ويسير وفقًا للتوقعات، ولكننا نواجه مشكلة في استهتار المواطنين وإصرارهم على القيام ببعض الموروثات مثل الإصرار على عقد قران بقرية المعتمدية بالجيزة.

تابع: «تسبب ذلك في عزل القرية بأكملها لكون شخص واحد مصاب تسبب في إصابة القرية بأكملها»، منوهًا بأن أزمة كورونا أزمة عالمية، والدولة تدرس سلوك الدول الأخرى وبناءً عليه تضع مؤشرات للتعامل.

مضى قائلًا: «السيناريو القادم أما يتحمل المواطنون مسئوليتهم بشكل حاسم أو خروج الأمر عن السيطرة»، موضحًا أن 80% من الحالات لا تحتاج للعزل بالمستشفيات، وتم تجهيز عدد من المدن الجامعية ونُزل الشباب لاستيعاب نحو 11 ألف سرير حال انتشار الفيروس.