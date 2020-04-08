شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة يوضح حقيقة «فرض حظر تجوال شامل يوم شم النسيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار تأخير وقت ابتداء حظر التجول إلى الثامنة مساء، جاء لمنع تكدس المواطنين في المواصلات العامة بعد خروجهم من مقرات عملهم قرب وقت الحظر.

وأوضح «سعد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المواصلات العامة ستعمل اعتبارا من الخميس حتى الساعة الثامنة مساء، معلقا: «قرار تأخير حظر التجول لا يعني أن إحنا بنفك الإجراءات».

وأشار إلى أنه تم التأكيد على مراعاة وجود فروق زمنية تسمح لمستخدمي المترو بالوصول إلى المحطات المستهدفة قبل بدء الحظر.

Advertisements

وحول طرق تنظيم احتفالات أعياد شم النسيم، قال: «الناس تحتفل بشم النسيم داخل المنازل، والحكومة قررت إغلاق الشواطئ والمتنزهات والحدائق إغلاقا تاما».

وقال: «أخذنا هذه الإجراء حتى لا تضرب كل الإجراءات في مقتل، وتوقعنا أن يتناسى البعض ما نحن فيه وينزل».

وأوضح أن لا يوجد توجه لتطبيق حظر كامل يوم شم النسيم، وسيتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية يوم الجمعة.

أضاف: «نخاف من الانزلاق إلى مستوى عالي من الإصابات اليومية، والحمد لله لم نصل إلى هذا الأمر».

تابع أن هناك توجه دولي باتخاذ إجراءات احترازية تحافظ على حياة المواطنين وفي الوقت ذاته عدم تعطيل عجلة الاقتصاد.