بسبب "كورونا".. 3 إجراءات من الإسكان تطبق لأول مرة تسهيلاً على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

اتخذت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي وأجهزة المدن الجديدة، العديد من الإجراءات والتي يتم تطبيقها لأول مرة تسهيلا على المواطنين.

فالتوسع فى إتاحة الخدمات إلكترونياً، يأتى ضمن تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد، والتي جاءت على النحو التالي:

التحويلات البنكية:

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قبول سداد مقدمات الحجز، أو الأقساط، أو أي مستحقات أخرى، على الوحدات السكنية، أو الأراضي، والمستحقة خلال شهر إبريل، عن طريق التحويل من أي من البنوك العاملة داخل الجمهورية إلى بنك التعمير والإسكان.

حيث يقوم العميل بالرجوع إلى فرع بنك التعمير والإسكان التابع له الوحدة السكنية، أو الأرض، للحصول على رقم الكود الخاص بها بالفرع، ليتم التحويل عليه.

بريد إلكتروني لتراخيص البناء:

وحدد جهازي مدينة القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، بريد إلكتروني لتلقى طلبات تراخيص البناء، وانهاء الإجراءات دون الحضور إلى الجهاز للحصول على هذه الخدمة.

وقال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إن البريد الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات تراخيص البناء، ([email protected]).

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وأضاف غنيم لـ"الخليج 365"، أن العميل لابد من رفع كافة المستندات اللازمة على البريد الإلكتروني بصيفة الـPdf، ثم استيفاء بيانات القطعة بالكامل مع وجود رقم تليفون للتواصل.

وتابع: "تتم المراجعة من قبل الإدارة المختصة، والتواصل مع المواطنين من خلال اليميل لاستيفاء باقي المستندات اللازمة"، موضحًا أنه بعد ذلك يتم التواصل مع صاحب الطلب للحضور إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز لاستكمال باقي الإجراءات.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم تلقي طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحرصًا من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر على استمرار المعاملات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وسلامة المواطنين.

وأضاف الشربيني، أنه سيتم مراجعة الطلبات من قبل الإدارة المختصة بالجهاز والتواصل مع العملاء عبر الإيميل واستيفاء المستندات ومن ثم تحديد موعد للعملاء للحضور إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لاستكمال باقي الإجراءات والمستندات.

استكمال الأوراق إلكترونيا:

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إطلاق خدمة "طلب رفع / استكمال المُستندات الأساسية" لحاجزى الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعي"، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين على الرابط التالى https://cservices.shmff.gov.eg.

وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تلك الخدمة تُمكن المواطنين الحاجزين ضمن مشروعات الصندوق ببرنامج الإسكان الاجتماعي، من رفع أو استكمال المُستندات الأساسية المطلوبة منهم لإتمام إجراءات التعامل على طلب الحصول على الوحدة السكنية، والضغط على زر "الطلبات" بمركز خدمة المواطنين، واختيار "طلب رفع / استكمال المُستندات الأساسية"، حيث يقوم المواطن بالاطلاع على الشروط والأحكام للطلب، ثم يتم تحديد المُستند/ المُستندات المطلوب رفعها أو استكمالها من قائمة المُستندات المُتاحة بالشاشة، ثم كتابة محتوى الطلب ورفع المُستند/ المُستندات التى تم تحديدها بملف واحد بصيغة (pdf)، ثم يقوم بإرسال الطلب.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه يُمكن للعميل متابعة حالة الطلب الذى تقدم به إلى الصندوق، وذلك من خلال قيام النظام الآلي الداخلى بالصندوق بإرسال رسائل نصية (SMS) على أرقام الهاتف المُسجلة بالبوابة الإلكترونية عند تسجيل الحساب الخاص بالدخول على البوابة الإلكترونية لتحديد موقف طلب العميل بعد دراسته من جانب موظفى الصندوق، هذا بالإضافة إلى إتاحة إمكانية التعرف على حالة الطلب من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية.