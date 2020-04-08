حدث ليلاً| رسائل السيسي للمصريين وكورونا يسجل رقما قياسيا جديدا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس: وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي: وكان أبرزها ما يأتي:

"لن نترك إنسان محتاج مساعدة ومش هنضيع الطلاب".. 20 رسالة من السيسي للمصريين

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، استعدادات القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بمجمع الهايكستب.

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الصحة: 128 إصابة جديدة بكورونا.. و9 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 128 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، و9 حالات وفاة.

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وزير الإعلام: مد ساعات حظر التجوال ليس مطلوبًا.. وندرس مميزات وعيوب الفترة الماضية

قال أسامة هيكل، وزير الإعلام، إن زيادة عدد ساعات حظر حركة المواطنين ليس مطلوبًا الآن، والاتجاه يسير نحو استمرار الوضع الحالي بالنسبة للحظر لأسبوعين مقبلين.

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مدير مستشفى الأقصر العام يكشف عن تفاصيل عزل 40 ممرضة و13 طبيب

قال الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، إنه كان هناك حالة دخلت للمستشفى تعاني من توقف عضلة القلب، وتم التعامل معها وإعادتها للحياة من قبل الأطباء والتمريض في المستشفى.

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وزير التعليم: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في موعدها ولن تستبدل بأبحاث

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي في مواعيدها المعلنة في شهر مايو ولن تستبدل بأبحاث.

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رقم قياسي جديد.. ألفا وفاة و30 ألف إصابة بفيروس كورونا في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة نحو ألفي حالة وفاة وحوالي 30 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، في أعلى حصيلة يومية في العالم منذ انتشار الوباء.

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فيروس كورونا: من الذي يقود الحكومة البريطانية بعد إصابة جونسون؟

أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون "لا يزال يتولى مهامه إلى حد كبير"، بعد أن أُدخل إلى المستشفى بسبب تفاقم أعراض فيروس كورونا الذي يعاني منه. ويترأس وزير خارجية المملكة، دومينيك راب، الاجتماعات في غيابه.

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الاتحاد الأوروبي: نرغب في مساعدة إفريقيا بـ16 مليار دولار لمواجهة كورونا

أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورزولا فون دير لاين، الثلاثاء، إن الاتحاد يرغب في تقديم 15 مليار يورو (3ر16 مليار دولار) لدعم مناطق أفريقيا، وغيرها من مناطق العالم في جهودها لمواجهة فيروس كورونا.

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ترامب: 110 آلاف جهاز تنفس صناعي ستكون جاهزة قريبًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أن الجيش الأمريكي يعمل على تصنيع 15 ألف سرير طبي، وتوفير أماكن لمواجهة وباء كورونا.

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