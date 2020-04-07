محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر: نشرت السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، صور جديدة لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاهزية العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة، بالهايكستب. وقال راضي، إن هذه المعدات والأطقم مخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد".​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الرئاسة ينشر صور تفقد السيسي أطقم القوات المسلحة لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.