شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر من استغلال اسمها أو مستشفياتها في جمع تبرعات من المواطنين لكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدمت وزارة الصحة والسكان، بخالص الشكر والتقدير لكل من بادر بتقديم المساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد سواء من أفراد وجهات، من خلال تقديم الدعم المادي أو العيني، أو الخبرات، مشيدة بتضافر جهود الدولة والمجتمع المدني في مواجهة فيروس كورونا، خاصة في ظل تسخير الدولة لكافة إمكانياتها لتخطي هذه الأزمة.
واوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ان المكتب الفني لوزيرة الصحة الكائن بـ 3 مجلس الشعب بديوان عام الوزارة هو الجهة الوحيدة المسئولة عن تلقي المساهمات، كما يمكن التواصل معه عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
ويشدد«مجاهد» بأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو فرد يستخدم اسم الوزارة أو مستشفياتها لجمع المساعدات أو التبرعات، وذلك منعًا لاستغلال المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
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