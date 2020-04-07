شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد «الإقليمي لتعليم الكبار» لاستغلاله في خطة مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الثلاثاء، المركز الإقليمي لتعليم الكبار (اليونسكو) بمدينة سرس الليان، للوقوف على مدي جاهزيته وإمكانية استغلاله ضمن خطة الطوارئ التي إعدتها المحافظة وفي إطار الخطة الشاملة للدولة لدعم المنظومة الصحية في مواجهة انتشار فيروس «كورونا».

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تفقد المحافظ المطعم والمطبخ للوقوف على مدي جاهزيته، واستمع لشرح من مدير المركز، والذي أكد أن المبني يحتوي على 120 غرفة تسع لـ 200 فرد جاهزة لاستقبال أي حالات طارئة، وشدد المحافظ على ضرورة اتباع الأساليب الصحية في عمليات التطهير والتعقيم واتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية.

وفي سياق متصل، تفقد محافظ المنوفية عددًا من منازل أسر العزل المنزلى بمدينة سرس الليان، للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، حفاظاً على سلامتهم وعمليات التطهير التي تتم بشكل دوري، مؤكدًا على متابعة تلك الأسر بصفة دورية للوقوف على مدى صحتهم وتلبية احتياجاتهم.

قام المحافظ بتوزيع سلع غذائية على هذه الأسر، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية لهم، مشدداً على ضرورة توحيد كافة الجهود وتكثيف الأعمال لمجابهة انتشار فيروس «كورونا»، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.