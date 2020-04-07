شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شفائها من «كورونا».. إيطالية تهتف: «تحيا مصر.. شكرًا أبوخليفة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«تحيا مصر.. شكرًا أبوخليفة».. بهذه الكلمات عبرت الإيطالية «موليزيا» عن فرحتها بالخروج من مستشفى الحجر الصحي بقرية أبوخليفة بالقنطرة شرق، حيث تم شفاءها تمامًا من فيروس كورونا.

بروحها الجميلة وابتسامتها الدائمة، ارتبطت «موليزيا» بعلاقات طيبة مع كل العاملين بالمستشفى، منذ وصولها للمستشفى قادمة من إحدى المحافظات بعد إصابتها بالفيروس، حيث حرصت على التقاط الصور التذكارية مع أطقم الأطباء والتمريض والعاملين، ووجهت لهم التحية ولمصر، وأكدت أنها كانت تشعر بأنها في إيطاليا والجميع كانوا يطمئنون عليها ويبادلونها التحية كل صباح، وأنها كانت تستمتع بالأجواء المتفائلة والشمس المشرقة صباح كل يوم.

ونصحت الإيطالية «موليزيا»، مصابي الفيرس، بالصبر والتفاؤل حتى يهزموا المرض، وقالت إن «مستوى الطب والأطباء والتمريض في المستشفى رائع ولا يقل عن أي دولة من الدول الكبرى في العالم».

تعافي الإيطالية موليزيا من «كورونا» وخروجها من الحجر الصحي

تعافي الإيطالية موليزيا من «كورونا» وخروجها من الحجر الصحي

تعافي الإيطالية موليزيا من «كورونا» وخروجها من الحجر الصحي