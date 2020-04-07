شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع مشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد «قنا- سفاجا -أبوطرطور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد، وبحضور مسؤولي وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة وافكو، لبحث آخر المستجدات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبوطرطور.

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واستعرض «الوزير» الاجراءات التي تقوم بها كل من هيئة السكك الحديدية، وشركة وافكو، لعمل مستندات الطرح الخاصة بالمشروع من خلال التعاون مع الاستشاري REC النمساوي الألماني مع جامعة القاهرة، حيث جاري الترسية على التحالف الفائز مع وضع نموذج التمويل وألية إنشاء الشركة التي ستدير المشروع بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية خاصة في ضوء تعديل قانون السكة الحديد، والذي سمح للهيئة التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية.

وأكد وزير النقل أن إعادة إحياء وتطوير هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي ومشروع المليون ونصف فدان والمساهمة في نقل خام الفوسفات، وأنه مشروع استراتيجى يساهم بشكل إيجابي في تنمية الوادى الجديد ومساهمته الإيجابية في حركة السياحة بين الأقصر والغردقة، حيث يتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول 60كم تقريبا وذلك لتشغيل قطارات للركاب لخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تكون الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط تبدأ بنقل 2.6 مليون طن سنوياً، ويتم زيادتها إلى 6 ملايين طن سنوياً، كما سيتم إنشاء محطة تداول بضائع بالكم 510 بحيث يتم رفع وإنزال الحاويات من وإلى القطارات في هذه المحطة وتغيير وسيلة النقل ما بين القطارات وعربات النقل الثقيل.