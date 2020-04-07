شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يفتح معسكر «كشافة» كعيادات خارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الثلاثاء، فتح معسكر الكشافة بميت خلف لاستقبال الحالات المرضية وكعيادة خارجية بديلة لمستشفى الحميات، على أن يقتصر العمل بمستشفى الحميات على استقبال حالات الاشتباه بفيروس «كورونا» المستجد.

وطالب محافظ المنوفية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، بحُسن إدارة العمل داخل المنظومة، وإزالة جميع المعوقات في ظل الظـروف الراهنة، وتقديم خدمة صحية عالية الجودة، على أن يتم التعامل بآليات غير تقليدية لحل جميع المشكلات التي قد تواجه المنظومة في ضوء تنفيذ تلك القرارات.

وناشد محافظ المنوفية المواطنين الالتزام بكل الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، وتكاتف كل الجهود لعبور هذه الأزمة.