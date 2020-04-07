شكرا لقرائتكم خبر عن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة «كورونا».. «عرض مستمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية فى المحافظات تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

ففى المنيا، بدأت مطرانيات الصعيد، التنبيه على مسؤولى المدافن القبطية، والكنائس القريبة من المدافن، بمنع الزيارات فى عيد القيامة، واقتصار فتح المقابر ودخولها على حالات الدفن فقط.

وتدخل المقدم عمرو حسن، رئيس مباحث قسم المنيا، لتدبير سيارة نقل موتى على نفقته الخاصة، لنقل جثمان شخص مصاب بالكورونا، توفى بالمستشفى الجامعى، فيما كشفت النتائج سلبية التحاليل، عقب ساعات من الدفن، وكان الجميع رفض التدخل خوفا من إيجابية العينة.

واستقبل مستشفى ملوى التخصصى، 20 مصابًا بفيروس كورونا، قادمين من بنى سويف بعد أن أكدت التحاليل ايجابية إصابتهم، ليرتفع عدد المصابين داخل المستشفى منذ بدء تشغيله بداية الأسبوع الحالى إلى 24.

وفى بنى سويف، عقمت إدارة المتوطنة بمديرية الصحة 4 قرى هى: «شريف باشا ورياض باشا وإهناسيا الخضراء بمركز بنى سويف وطلا بمركز الفشن»، عقب ظهور حالات إيجابية، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم مصنع سامسونج للإلكترونيات بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية ومنطقة محاجر بنى سويف.

وأغلقت قوات الأمن مداخل قرية غياضة الغربية، بمركز ببا؛ لمنع إقامة سوق القرية، وسوق الزاوية، وسويقة نزلة الزاوية، بالإضافة إلى غلق مداخل قرية قمبش لمنع إقامة سوق الاثنين.

وفى كفرالشيخ، ضبطت الأجهزه الرقابية 308 زجاجات كحول، و950 كمامة تم حجبها عن البيع للمواطنين وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة.

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فى الدقهلية، سادت حالة من الاستياء بين عدد من أطباء مستشفى طلخا المركزى، بعد تكليفهم بالعمل ضمن فرق عمل الترصد لكورونا، دون توفير مستلزمات الوقاية، واستثناء أطباء آخرين دون سند قانونى.

وقال «م.ع»، طبيب: «فوجئنا بمدير مستشفى طلخا يكلف 80 طبيبًا فقط من إجمالى 196 للعمل ضمن فرق الترصد بإدارة الطب الوقائى، مطالبًا بالمساواة بين الجميع.

وفى القليوبية، أعلن مستشفى الحجر الصحى بقها، خروج 3 حالات تعافت من إصابتها بـ«كورونا»، بعد تلقيها العلاج وثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال الدكتور عماد عطا، مدرس مساعد الحالات الحرجة بمستشفى العزل، إن المستشفى استقبل 75 حالة، موضحا أن الحالات التى خرجت هى الدكتور احمد فرح، مدير المركز الطبى ببور فؤاد ببورسعيد، والطفلة مانولا، 4 سنوات، وخال الطفلة، أبانوب، 25 سنة.

وفى سوهاج، ضبطت الحملات الرقابية، 147 مخالفة تموينية، و4200 كمامة، و60 زجاجة كحول مجهولة المصدر، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محاضر ضد التجار المضبوطة بحوزتهم.

ونفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء أكبر حملة تطهير وتعقيم بالمحافظة، عن طريق المتطوعين من أعضاء وفرق الكشافة البحرية والجوية ومجموعات الطلائع وبرلمان الشباب وبرلمان الطلائع والفرق الرياضية المختلفة والعاملين فى مراكز الشباب.

وفى الفيوم، فاجأ المحافظ، الدكتور أحمد الأنصارى، مستشفيات الصدر، والحميات، والتأمين الصحى، للوقوف على سير العمل بهذه المستشفيات والاطمئنان على مدى جاهزيتها للطوارئ، ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمترددين عليها.

فى الإسكندرية، قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة، إن الاسكندرية مستعدة وجاهزة لأى سيناريو يتعلق بالفيروس وأن جميع المستلزمات الطبية والأدوية متوفرة بشكل كاف، فضلا عن وجود عدد كاف من أجهزة التنفس الصناعى الثابت والمتحرك، لأى طارئ. وأعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمى النموذجى، تعافى 5 حالات جديدة وتماثلهم للشفاء ليصل إجمالى الحالات التى تم خروجها وتعافيها من الفيروس 39 حالة.