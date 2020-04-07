أخبار مصر

نجل رجل الأعمال منصور الجمال يوضح كيفية الصلاة على والده بعد وفاته بفيروس كورونا

0 نشر
بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نجل رجل الأعمال منصور الجمال يوضح كيفية الصلاة على والده بعد وفاته بفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يحيى الجمال، نجل رجل الأعمال الراحل منصور الجمال، فجر الثلاثاء، إنه سيقيم صلاة الغائب على والده، الذي توفي الإثنبن بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونشر «الجمال» على حسابه الشخصي على فيس بوك: «بسبب الظروف الاستثنائية اللي كلنا بنمر بها اليومين دول سوف نقيم صلاة الغائب على روح أبي منصور الجمال رحمه الله بعد صلاة ظهر الثلاثاء ٧ أبريل. يعني ممكن كل واحد يصلي من بيته صلاة الجنازة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجل رجل الأعمال منصور الجمال يوضح كيفية الصلاة على والده بعد وفاته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا