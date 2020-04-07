شكرا لقرائتكم خبر عن نجل رجل الأعمال منصور الجمال يوضح كيفية الصلاة على والده بعد وفاته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يحيى الجمال، نجل رجل الأعمال الراحل منصور الجمال، فجر الثلاثاء، إنه سيقيم صلاة الغائب على والده، الذي توفي الإثنبن بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونشر «الجمال» على حسابه الشخصي على فيس بوك: «بسبب الظروف الاستثنائية اللي كلنا بنمر بها اليومين دول سوف نقيم صلاة الغائب على روح أبي منصور الجمال رحمه الله بعد صلاة ظهر الثلاثاء ٧ أبريل. يعني ممكن كل واحد يصلي من بيته صلاة الجنازة».