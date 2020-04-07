شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: تجهيز المدن الجامعية لتصبح مستشفيات عزل حال الاحتياج إليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، بتفقد العديد من المنشآت والمستشفيات الجامعية بجامعتي عين شمس والقاهرة، للوقوف على مدى جاهزيتها والتأكيد على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الفرق الطبية وكافة العاملين بالمستشفيات الجامعية، ومتابعة عمليات التعقيم والتطهير المستمرة بها.

كما تابع الوزير عملية تجهيز المدن الجامعية ورفع كفاءتها لتصبح مستشفيات عزل حال الإحتياج إليها ضمن خطة الطوارئ التي أعلنت عنها المستشفيات الجامعية، وتجهيزها لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد.

ووجه الوزير بسرعة توفير كافة المتطلبات الضرورية لذلك، كما وجه بضرورة تطبيق هذه الإجراءات بجميع المدن والمستشفيات الجامعية بكافة الجامعات المصرية، واتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تحفظ سلامه الفرق الصحية والإدارية والمرضى بالمستشفيات الجامعية، وتوفير كافة أدوات الوقاية والتعقيم وأدوات الكشف لجميع العاملين بالمنشآت الجامعية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وزير التعليم العالي يتفقد المدن والمستشفيات الجامعية