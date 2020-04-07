شكرا لقرائتكم خبر عن بنك القاهرة يضخ 40 مليون جنيه ضمن مبادرة اتحاد البنوك لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بادر بنك القاهرة بضخ 40 مليون جنيه عبر انضمامه كمشارك رئيسي ضمن فعاليات المبادرة القومية التي أطلقها اتحاد بنوك مصر لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأفاد بيان للبنك، صادر الاثنين، بأن مشاركته في المبادرة يأتي انطلاقًا من حرصه على القيام بدوره الفعال في مجال التنمية المجتمعية، واستجابة لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية لتنسيق وتكامل الجهود التي تقوم بها المؤسسات المالية.

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وحول مشاركة البنك في المبادرة، شدد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، على أهمية المبادرة والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من جميع الجهود وضمان وصول المساعدات لمستحقيها، ودعم ومساندة العمالة المتضررة من الأحداث الراهنة.

وتابع فايد: «نتصدى دائمًا لأي عقبات أو تحديات تواجه مجتمعنا المصري»، مؤكدًا على أن القطاع المصرفي المصري اعتاد دومًا على إطلاق وتبنى العديد من المبادرات القومية التي تنبع من الاحتياجات الفعلية لمجتمعنا المصري والتي تثبت دومًا مدى قوة وصلابة البنوك المصرية باعتبارها عصب الاقتصاد القومي.

وقام بنك القاهرة بإطلاق وتنظيم العديد من المبادرات الإيجابية في مواجهة فيروس كورونا عبر مستويات عديدة في إطار دوره الفعال في مجال المسؤولية الاجتماعي.