شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اكتشاف 5 إصابات بكورونا.. تطهير وتعقيم قرية بولين في كفر الدوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الإدارة الصحية والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بأعمال تطهير وتعقيم قرية بولين بعد اكتشاف 5 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بينهم 3 أشخاص من أسرة واحدة.

وقام الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، واللواء أحمد على مزروق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بزيارة القرية للإشراف على عملية التطهير والتعقيم.

وارتفعت أعداد المصابين بالفيروس في مركز كفر الدوار إلى 12 شخصًا، من إجمالى 26 شخصًا في محافظة البحيرة حتى صباح الاثنين.

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وتوجه عدد من المخالطين للحالات المصابة بقرية بولين إلى مستشفى الصدر بدمنهور لتوقيع الكشف الطبى عليهم للإطمئنان على صحتهم، وتراجعت الحركة في شوراع القرية بشكل كبير بعد الإعلان إيجابية حالات المصابين.

وقام عدد من شباب القرية بتنظيم حملات لتطهير شوارع ومنازل القرية، خاصة في منطقة منازل المصابين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برش وتطهير شوارع، وقامت الإدارة الصحية بكفر الدوار برئاسة الدكتور مصطفى حنيش، برش منازل المصابين والشوارع حولها وتطهيرها، ورش الشوارع بمادة مكافحة الملاريا، للقضاء على الحشرات الطائرة تجنبًا لنشر الأمراض.

وكثفت الشرطة من تواجدها بالقرية لفرض إجراءات حظر التجول في المواعيد الرسمية، وقامت الوحدة المحلية بتسيير سيارة تحمل مكبرات للصوت في شوارع القرية لحث المواطنين على اتباع الإرشادات الصحية وضرورة التزام المنازل واتباع التعليمات الصحية اللازمة وتجنب الخروج من المنازل.