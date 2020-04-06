سقوط عصابة الشرطة المزيفة بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تشكيل عصابي بمصر القديمة، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شخصين "تاجر مقيم بمحافظة سوهاج، ومندوب مشتريات مقيم بمحافظة الشرقية"، بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالي قدره مليون جنيه سوداني، عن طريق انتحال بعض الأشخاص صفة رجال مباحث الأموال العامة.

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وتبين أن المبلغ قام بالاتصال بأحد الأشخاص لتغيير المبلغ السوداني بمبلغ مصري، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذي أخبروه بإرسال (مندوب إليه) للشركة وذلك لتغيير المبلغ المالي حيث فوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، وقاموا بالإستيلاء منه على المبلغ المالي، واصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وأمكن ضبطهم و هم (6 أشخاص -لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة) وضبط بحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة، وكذلك مبلغ مالي قدره (29,600 جنيه مصري).

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وأنهم يكونوا تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة، وبإستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والسيارة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.