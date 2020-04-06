شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تُعلن الأجزاء المحذوفة لطلاب التعليم الفني حتى 15 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الأجزاء المحذوفة من المناهج المقررة للتعليم الفني حتى يوم 15 مارس 2020 (موعد تعليق الدراسة).

وأكدت أنه بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية 2019/2020، يقوم قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوفاء بجميع الإجراءات والإلتزامات المطلوبة بهذا الشأن.

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ونظرًا لكثرة الاستفسارات عن الأجزاء التي لن تدخل في التقييم في اختبار نهاية العام، والتي كان مقررًا لها التدريس بعد تاريخ 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، فقد تم إرسال قوائم بجميع الأجزاء بكافة المقررات والتخصصات التي لن تدخل في التقييم في آخر العام إلى المديريات التعليمية لإعلانها على صفحاتها الرسمية، وكذلك يتولى مديرو عموم التعليم الفني بالمديريات التعليمية مسئولية متابعة إعلانها على الصفحات الرسمية للمدارس على مواقع التواصل الإجتماعى، كما قام قطاع التعليم الفنى بإعلانها على منتديات قطاع التعليم الفنى من خلال الرابط http://www.fanyeduc.yoo7.com/، كما ستعلن أيضًا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني.

ونظرًا لأن أعمال طباعة الأوراق الامتحانية قد بدأت قبل تاريخ تعليق الدراسة مما يعنى أن بعض الأوراق الامتحانية التي تم طباعتها وتحتوي على أجزاء لن يتم تقديرها وسيتم إعادة توزيع الدرجات المخصصة لها على بقية أسئلة الأمتحان بما يضمن مصلحة الطلاب أثناء عملية التقدير.

وبخصوص طلاب سنوات النقل بالمدارس الفنية، وبالإشارة إلى قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص بسنوات النقل في مدارس التعليم الفني بكل أنواعها ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، بشأن تكليف الطلاب بإجراء بحوث تطبيقية لإعدادها عن بعد من منازلهم، وستشمل هذه البحوث الأجزاء التي تم تدريسها في المقررات المختلفة حتى 15 مارس 2020، فأنه سوف يتم إعلان البحوث التطبيقية المطلوبة خلال الفترة من 18 حتى 23 أبريل 2020 وفقًا للخطة الزمنية التي تم الإعلان عنها، وسوف يتم تخصيص الفترة من 26 أبريل حتى 15 يونيو 2020 لإعداد البحوث التطبيقية.