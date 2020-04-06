شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: غلق الكنائس بسبب «كورونا» فترة استثنائية وستزول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن غلق الكنائس بسبب فيروس «كورونا» المستجد الذي يحتاج العالم حاليًا فترة مؤقتة واستثنائية وستزول قريبًا.

وأضاف البابا خلال كلمة روحية ألقاها عبر الإنترنت تحت عنوان «قدس أرواحنا»، الإثنين، أن «الأقباط سيعودون لممارسة العبادة في كنائسهم، ويكون ليهم فرصة لممارسة كل أسرارهم المقدسة».

وتحدث عن الصلوات والقداسات اليومية قائلًا: «كنا زمان في مصر مش بنصلي غير يوم الأحد فقط، وبقية أيام الأسبوع مفيهاش قداسات، ولكن لما تغير نظام العمل، وأصبح يوم الجمعة إجازة وكذا ظروف العمل في الشركات والمصانع تغيرت بقينا بنعمل قداسات يومية في الكنائس علشان نغطى احتياجات الناس».