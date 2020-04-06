شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تغلق 7 مراكز تعليمية وتضبط 190 محلا ومطعما مخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة للتصدى لفيروس كورونا، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 553 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، بينها ضبط 219 قضية فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

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وأثمرت الجهود عن ضبط 190 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 7 أماكن "نشاط تعليمى مخالف - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة مخالفة"، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وتوجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.