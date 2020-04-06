شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 6 إبريل 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. تنظم وزارة السياحة والآثار زيارة «افتراضية» جديدة لجامع ومدرسة السلطان برقوق، بشارع المعز، في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة لزيارة بعض المواقع الأثرية المصرية عبر «الإنترنت».

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القاهرة.. تعرض وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب، ضمن عروض المبادرة الإلكترونية «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك»، حفلاً للفريق المصري الألماني (كايرو ستيبس) بقيادة مؤسسه الموسيقار باسم درويش.

بيروت.. يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون اجتماعا مع أعضاء «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» في حضور رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء، لإطلاع المجموعة على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية التي يمر بها لبنان، وانعكاسات أزمة وباء كورونا على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.

عواصم عالمية.. تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، تحت شعار «النشاط الرياضي والبدني أثناء جائحة فيروس كورونا».