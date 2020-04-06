شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: بعض الطلاب امتحنوا إلكترونيًا من محلات «بلاي ستيشن».. و«أمازون» تشيد بتجربتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي نجحت في استكمال دراسة طلابها عن بعد وعقد امتحانات إلكترونية خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبدون أي تأثير سلبي على العملية التعليمية.

وأضاف شوقي في تصريحات إعلامية، أن شركة أمازون والتي تعد أكبر سحابة إلكترونية في العالم أشادت بمصر، مؤكدة أن مصر أكثر دولة حققت حركة ملحوظة على السحابة الإلكترونية من وزارة التربية والتعليم المصرية، حيث تمتلك الوزارة 4 منصات إلكترونية على سحابة أمازون، وهي: بنك المعرفة المصري، منصة الامتحانات الإلكترونية، والمكتبة الرقمية، ومنصة أدمودو الخاصة بالتواصل بين الطلاب والمعلمين.

وأوضح شوقي «أمازون أكدت في تقريرها أنه مع بدء افتتاح المكتبة المصرية الرقمية (ذاكر)، دخل عليها 7.3 مليون طالب في أول 4 ساعات، وحققت من 15 مارس 2020 حتى 31 مارس 2020، 48 مليون مشاهدة، وهذا يؤكد أن الطلاب المصريين شهيتهم مفتوحة للاطلاع على المحتوى الرقمي التعليمي، وهذه النتيجة لم نكن نستطيع الوصول إليها إلا بفضل الحظر الموجود حاليا».

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وأضاف أن الوزارة نجحت في إنشاء 650 ألف فصل افتراضي على منصة أدمودو لكي يتواصل الطلاب والمعلمين عن بعد عبر شبكة الإنترنت.

وأوضح أن هناك مليون طالب انضموا بالفعل لمنصة أدمودو، مشيرًا إلى أن العدد سيصل إلي17 مليون طالب على آخر الأسبوع الجاري.

وتابع أن المعلمين سوف يتولون تشغيل هذه الفصول الافتراضية أثناء وجودهم في المنازل، وسيدعوا الطلاب للانضمام إلى هذه الفصول الافتراضية.

وأضاف «سعداء بحرص الطلاب ورغبتهم في خوض تجربة الامتحان الالكتروني رغم أنها غير محسوبة الدرجات، كما أنها من المنازل وليس من المدارس»، مشيرًا إلى أن بعض الطلاب أدوا امتحان الصف الأول الثانوي 2020 في مادة اللغة العربية من موبايلات ولاب توب ومحلات بلاي ستيشن، وأولياء الأمور شجعوا أولادهم على خوض الامتحان التجريبي وهذا شئ جميل».