شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة تنفي شائعة وفاة رئيسها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفت جامعة المنصورة، مساء اليوم، شائعة وفاة رئيسها الدكتور أشرف عبدالباسط، والتي ظهرت منذ قليل على حساب أحد أعضاء هيئة التدريس، وتداولته عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بالدقهلية.
وأكدت الجامعة في بيان لها أنه «لا صحة للشائعة ورئيس الجامعة بخير ويمارس مهام عمله، وتبين بالفحص وجود هاكرز على حساب أحد أعضاء هيئة التدريس، وكتب هذا الكلام، وهو عار تماما من الصحة».
وقال مصدر مسؤول بالجامعة، أن «الهاكرز كتب وفاة رئيس الجامعة، وإلغاء التيرم الثاني بالجامعة، وهذا أمر لا يصدقه عقل، ولا يوجد أي علاقة بينهما».
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