شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن: صرف 3.11 مليار جنيه من معاشات أبريل حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص إرسال تقريرها اليومى لنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن متابعة صرف معاشات شهر أبريل على مدى ساعات اليوم وأشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الخامس؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء اليوم الأحد الخامس من إبريل عدد 3.12 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 3.11 مليار جنيه.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 407 آلاف حالة بقيمة إجمالية تقارب 415 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصراف الآلى 968 حالة صرف بقيمة إجمالية 883 مليون جنيه، بالإضافة 1.74 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 1.81 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

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كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أبريل لما يزيد على 8.36 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.28 مليار جنيه، وفقًا لمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف، والتي تضمنت آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل كما تم تحويل كل المعاشات المحولة على البنوك فى اليوم الأول من الشهر.

وقد بدأ اليوم الصرف لمن يتقاضون معاش 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويستمر الصرف خلال يومي الإثنين والثلاثاء (7،6) من شهر أبريل ويبدأ الصرف لمن يتقاضون معاش أكثر من 2000 جنيه يومي الأربعاء والخميس (8 ،9) إبريل، ويستمر من الأحد 12 أبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

كما تقرر إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، والسماح لكل البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث المقبلة أيضًا.