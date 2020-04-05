شكرا لقرائتكم خبر عن العنانى يوجه رسالة للعالم: مصر مستعدة لاستقبال السائحين فور انتهاء الأزمة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، على توجيه رسالة مصورة إلى الشعب المصرى وشعوب العالم، داعيا اياهم بالالتزام بمنازلهم والحفاظ علي صحتهم وصحة وسلامة أهلهم وأحبائهم والالتزام آيضا بشروط الصحة والسلامة والوقاية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، آملا فى اجتياز هذه المحنة سريعا والقضاء على فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير: خلال تواجد الجميع فى منازلهم واتباعهم لتعليمات الصحة والسلامة تقوم وزارة السياحة والآثار بأعمال تطهير وتعقيم المواقع والمتاحف الأثرية بشكل دورى كما تقوم بمراقبة إجراءات تطهير المنشآت السياحية والفندقية بجميع أنواعها استعدادا لاستقبالها للزائرين والسائحين فور انتهاء الأزمة العالمية وعودة الحركة السياحية إلى طبيعتها.

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وتمنى وزير السياحة والآثار الشفاء والسلامة والصحة للشعب المصرى وجميع شعوب العالم، وتطلق وزارة السياحة والآثار زيارة افتراضية جديدة، يوميا في تمام الساعة السابعة مساء على مواقعها الرسمية على شبكة الانترنت وشبكة التواصل الاجتماعى فيسبوك و تويتر و موقع Experience Egypt، وذلك فى إطار المبادرة التى اطلقتها وزارة السياحة والآثار أمس، بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى.

ويأتى هذا فى إطار جهود وزارة السياحة والآثار لاتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم فى المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

حيث اطلقت الوزارة المبادرة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين.