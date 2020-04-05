شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامات.. محافظ البحيرة يجتمع مع مسؤولي الصحة لمناقشة مكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اجتماعًا مع الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، ومدير عام الطب الوقائى ومدير عام الأمراض المتوطنة ومدير إدارة الأمراض المعدية بحضور المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، والسيد الخطيب، وكيل وزارة القوى العامة، واللواء أحمد مرزوق، رئيس مدينة كفر الدوار.

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واستعرض الاجتماع الموقف الحالى لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بنطاق المحافظة، ومدى جاهزية المستشفيات للتعامل مع الحالات، والتأكد من مدى توفر مهمات الوقاية الشخصية والمستلزمات الطبية.

ووجه المحافظ كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فور ظهور أي حالة إيجابية، وكذا إجراءات التقصي والعزل لكافة المخالطين بأي حالة إيجابية، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة لمتابعة العاملين بالقطاع الخاص حال ظهور حالات بينهم لعزلهم بالمنزل ومنحهم إجازة مع تحمل المديرية لراتبهم الشهرى.

ووجه المحافظ بمتابعة أعمال الرش والتطهير بجميع مراكز المحافظة لمواجهة إنتشار الفيروس، مؤكدًا جاهزية جميع المستشفيات والطواقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية.