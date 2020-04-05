شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف خطة مراكز أورام السرطان للحد من انتشار «الفيروس» بين المرضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى الأسبق، أستاذ الأورام، أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية انتهى من وضع الخطة العامة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد» لمرضى السرطان فى المستشفيات ومراكز الأورام كافة، فى إطار الحفاظ على سلامة هؤلاء المرضى الذين يعانون من ضعف فى أجهزة المناعة.

وقال «خالد»، لـ«المصرى اليوم»، إن القواعد العامة تبدأ من العيادات الخارجية، إذ سيتم تخصيص عيادة فرز بكل التخصصات للحالات، على أن يقيّم الطبيب المختص كل حالة، ثم يتم عمل جدول واضح بأسماء أطباء الفرز بكل عيادة حسب تخصصه، لافتًا إلى أنه بالنسبة للحالات التى أنهت علاجها الجراحى أو الإشعاعى أو الكيميائى وتحضر للمتابعة الدورية، تم تأجيلها لمدة شهرين، إذ يتم التبليغ بالحالة عن طريق السكرتارية دون دخول المريض للطبيب.

وأضاف «خالد»: «أما الحالات التى لا تزال تخضع للفحوصات أو المريض الذى أجرى العملية وفى انتظار ظهور الباثولوجى

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لتحويله للعلاج الكيماوى أو الإشعاعى فيتم تحويلها للكشف بالعيادة ذات نفس التخصص، والحالات التى تحت الفحوصات أو فى انتظار القرار العلاجى أو تحتاج لصرف علاج يتم دخولها للكشف بالعيادة، مع إلغاء عيادة تقييم المرضى قبل التخدير، وستتم مناظرة الحالات الجراحية فى أدوار الجراحة بعد حجز المريض، ويسمح بدخول مرافق واحد فقط مع كل حالة، وعند وجود مشكلات فى حركة المرضى يتم استخدام كرسى متحرك».

وأشار «خالد» إلى أنه فى حالة ارتفاع درجة الحرارة لدى أحد العاملين، سواء من طاقم الـ (أطباء، تمريض، سكرتارية، عمال، إداريين)، يتم إبلاغ الرئيس المباشر، والتنسيق مع الموارد البشرية لعمل إجازة على مدار أسبوع - على الأقل، حسب حاجة الحالة، وفى حال وجود ارتفاع درجة الحرارة أو وجود أى أعراض شديدة تخص الجهاز التنفسى عند أحد المرافقين يتم خروجه من العيادات، أمّا إذا كان المريض هو من يعانى من هذه الأعراض، تتم إحالته لعيادات الطوارئ واستخدام الواقيات الشخصية لحين تشخيص الحالة، وبالنسبة للأطقم الطبية فيجب الالتزام بارتداء الماسكات والقفازات، وفى حالة التعامل مع حالات اشتباه التهاب الجهاز التنفسى، يتم تبليغ مشرفة العيادة لنقل المريض لغرف الفحص الأولى.

وأوضح «خالد» أن البوابات أول من تتعامل بشكل مباشر مع المرضى، وبالتالى القرارات تتضمن ارتداء أفرادها الواقيات الطبية والماسكات بشكل دائم، وتطهير العيادات يوميًا بصفة مستمرة بالكلور، بما يشمل الأرضيات والحوائط والأسطح ومقابض الأبواب، ويمنع الزيارات للمرضى نهائيًا، ويكتفى بالمرافق فقط، ويلتزم بارتداء الوقاية، إلى جانب تقليل أعداد المرضى بالغرف داخل الأقسام الداخلية، إذ يكتفى بـ 3 مرضى فى الغرف الخماسية و2 فقط فى الغرف الرباعية، مردفًا: «الحالات المشتبه بها يتم التنسيق مع فريق العدوى بالمستشفيات لأخذ مسحة للحالة ومن يقوم بها يرتدى كامل الحماية الطبية، ويوضع المريض فى العزل وفى حال ظهور النتيجة سلبية يتم خروج المريض من العزل لاستكمال علاجه، أمّا إذا ثبت إيجابياتها يتم التنسيق مع وزارة الصحة لأخذ المريض إلى المستشفيات المقررة للتعامل معها طبيًا».

وأكد «خالد» أنه بالنسبة للمرضى فسيتم تأجيل العلاجات للأورام بطيئة الانتشار، بالإضافة إلى تحديد طرق علاجية بديلة للمرضى كافة، بحيث يتم وضع علاج الفم أو تحت الجلد بدل العلاج الوريدى، وطرق العلاج الكيماوى كل 3 أو 4 أسابيع - بدل الأسبوعى، والعلاج الهرمونى كل 12 أسبوع - بدلًا من 6 أسابيع، مشددًا على أن كل هذه القرارات ستتم مراجعتها كل أسبوعين- حسب الموقف العام.