شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة وجمعية تتبرعان بـ5 أجهزة تنفس صناعي لـ«صدر المعمورة» لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت مستشفى صدر المعمورة في الإسكندرية، 3 أجهزة تنفس صناعى جديدة، و3 أسرّة عناية مركزة بتكلفة مليون و162 ألف جنيه، الأحد، كتبرع من إحدى منظمات المجتمع المدنى لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وقال الدكتور علاء الدخس، مدير عام المستشفى، في تصريحات صحفية، إنه تم تسلم 3 أجهزة تنفس صناعى ماركة (بنيت) أمريكية الصنع تبلغ قيمتها 975 ألف جنيه، و3 أسرة عناية مركزة بقيمة 187 ألف جنيه، مساهمة من إحدى منظمات المجتمع المدنى للمساهمة في دعم الخدمات الصحية المخصصة لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد .

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وأضاف «الدخس» أن المستشفى تلقت أيضاً جهازى تنفس صناعى جديدين تبرع من إحدى المؤسسات الخيرية، ليرتفع عدد أجهزة التنفس الصناعى لوحدة العناية المركزة وعناية القلب بالمستشفى إلى 23 جهازًا.

وقدم الدكتورعلاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الشكر للجهات المتبرعة، مؤكدًا أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدنى في دعم الخدمات الصحية الحكومية حتى يتسنى لها مواجهة ما تتعرض له مصر والعالم من أخطار صحية جراء جائحة «كورونا».

وقال «عثمان» إن تكاتف مؤسسات المجتمع المدنى مع الدولة لرفع إمكانيات وكفاءة المستشفيات المشاركة في توفير الأجهزة والمستلزمات يدل على إيمان المجتمع بدور وأهمية القطاع الصحى، وما يتم من تطوير به، وكذلك وثقته أن ما يتم تقديمه من تبرعات تذهب في اتجاهها الصحيح لخدمة المرضى.